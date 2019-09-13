{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Болсонару пригласил Трампа посетить Бразилию

Дата возможного визита президента США пока неизвестна

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу передал американскому госсекретарю Майклу Помпео от имени бразильского лидера Жаира Болсонару приглашение президенту США Дональду Трампу посетить республику. Араужу в пятницу рассказал об этом, отвечая на вопросы журналистов во время выступления в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

"Мы передали приглашение президента Болсонару [во время встречи с госсекретарем] Трампу совершить ответный визит в ближайшее время и приехать в Бразилию. Мы определимся с датой довольно скоро", - отметил министр, не уточнив, дала ли американская сторона согласие на этот визит.

Он также не стал пояснять, встретятся ли два президента на полях общеполитических дебатов Генассамблеи (ГА) ООН в конце сентября.

Болсонару посетил Вашингтон и провел переговоры с Трампом в Белом доме в середине марта.

Теги
БразилияСШАТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Болсонару, ЖаирАраужу, Эрнесту
Саммит G7 во Франции
WSJ: Трамп назвал президента Египта "любимым диктатором"
Президент США сделал эту ремарку на саммите G7 в шутливой манере
Читать полностью