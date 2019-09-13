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Саммит G7 во Франции

WSJ: Трамп назвал президента Египта "любимым диктатором"

Президент США сделал эту ремарку на саммите G7 в шутливой манере

ТАСС, 14 сентября. Президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы семи в августе во французском Биаррице назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси своим "любимым диктатором". Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, перед встречей с ас-Сиси Трамп в присутствии американских и египетских чиновников громко спросил: "Где мой любимый диктатор?". Несколько человек, находившихся в зале в тот момент, подтвердили изданию, что они слышали вопрос Трампа. Они также утверждают, что президент США сделал эту ремарку в шутливой манере.

Неизвестно, слышал ли реплику Трампа сам президент Египта.

Белый дом отказался дать комментарии газете по этому вопросу. Получить комментарии у египетских чиновников The Wall Street Journal также не удалось.

Саммит G7 проходил в Биаррице с 24 по 26 августа. На полях саммита Трамп и ас-Сиси обсудили ситуацию в Ливии.

Теги
СШАЕгипетЛивияЛивия: исламисты против армииСиси, Абдель Фаттах, ас-Трамп, ДональдСаммит G7 во Франции
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