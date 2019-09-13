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В США завершают проверку обстоятельств начала расследования Мюллера

Специалисты изучили более одного миллиона записей, сообщили в Минюсте

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Генеральный инспектор Министерства юстиции США Майкл Хоровиц завершает проверку обстоятельств, которые стали отправной точкой для расследования спецпрокурором Робертом Мюллером данных о вмешательстве извне в выборы 2016 года. Об этом сообщила в пятницу телекомпания ABC.

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Она изложила письмо, которое Хоровиц направил руководству нескольких комитетов обеих палат Конгресса США. По словам генинспектора Минюста, его подчиненные "изучили более одного миллиона записей и провели свыше ста бесед" с различными свидетелями.

"Мы сейчас приступаем к завершению нашего доклада и направляем проект того, что нам удалось установить, в распоряжение министерства и ФБР. Им предстоит решить, какую часть доклада счесть секретной и снабдить особыми пометками", - написал генинспектор. "Как только мы получим от министерства и ФБР назад документ с пометками, мы начнем подготовку окончательной версии доклада как для широкой общественности, так и засекреченной", - информировал Хоровиц.

Как сообщало в мае агентство Reuters, министр юстиции Уильям Барр поручил выяснить, совершили ли ошибку сотрудники ФБР, во время предвыборной гонки 2016 года обратившиеся в суд за специальным ордером, дающим право осуществлять наблюдение за Картером Пейджем, который в то время являлся советником предвыборного штаба республиканца Дональда Трампа. Генинспектор Хоровиц проверял законность выдачи этого ордера, а также то, как ФБР устанавливало достоверность так называемого досье на Трампа, подготовленного бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом.

Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Дональда Трампа с Москвой. Он утверждал при этом, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Теги
СШАРоссияВыборы президента СШАТрамп, ДональдМюллер, Роберт
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