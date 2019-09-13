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Политический кризис в Венесуэле

В МИД Бразилии назвали режим Мадуро "мерзким"

Глава ведомства считает, что действующий президент Венесуэлы теряет власть из-за санкций США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство венесуэльского лидера Николаса Мадуро теряет власть в своей стране из-за односторонних американских санкций и международного давления. Такое мнение выразил в пятницу глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу, отвечая на вопросы журналистов в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

"Мы считаем, что режим [Мадуро] с каждым днем теряет власть частично благодаря американским санкциям, а частично - международному давлению. Вопрос в поддержании такого рода деятельности и давления", - сказал министр, добавив, что обсудил в пятницу с госсекретарем США Майклом Помпео ситуацию вокруг Боливарианской Республики.

Он также допустил возможность введения дополнительных санкций и "применения подобного рода усилий" против Каракаса в рамках Межамериканского договора о взаимной помощи (Пакт Рио-де-Жанейро). "В любого рода давлении в правовом поле на такого рода мерзкий режим нет ничего плохого", - полагает Араужу.

Теги
Мадуро, НиколасБразилияСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеПомпео, Майкл (Майк)Араужу, Эрнесту
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