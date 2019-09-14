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Правительство Украины планирует соединить водным путем Балтийское и Черное моря

Для этого необходимо договориться с Польшей и Белоруссией, отметил украинский премьер Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук Официальный сайт Администрации Президента Украины/CC BY 4.0
Описание
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© Официальный сайт Администрации Президента Украины/CC BY 4.0

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины планирует реализовать проект по соединению водным путем Балтийского и Черного морей. Об этом заявил в субботу премьер-министр страны Алексей Гончарук во время выступления в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"У нас есть несколько амбициозных инфраструктурных проектов, относительно которых мы начинаем коммуницировать. Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путем Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально" - сказал он. Для этого, по словам Гончарука, необходимо договориться с Польшей и Белоруссией. "Чтобы с ними договориться, надо строить конструктивные отношения. Мы уже начали это делать", - добавил он.

Вопрос создания судоходного водного пути, который соединил бы Черное и Балтийское моря, в настоящее время обсуждается в экспертных и властных кругах Белоруссии, Украины и Польши. Наиболее активно данный проект лоббирует Польша, поскольку основные строительные работы придутся на ее территорию. Суть проекта заключается в соединении морей через единую систему судоходных рек и каналов, которая пройдет по территории трех стран. По данным экспертов, маршрут превысит 2 тыс. км.

Теги
БелоруссияУкраинаПольшаГончарук, Алексей Валерьевич
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