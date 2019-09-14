Глава германских либералов поддержал предложение Трампа о возвращении к формату G8

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер выступил за диалог с Россией и поддержал президента США Дональда Трампа в призыве вернуться к формату G8 с участием РФ. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

СвДП, по словам Линднера, выступает "в отличие от "большой коалиции" за то, чтобы на самом деле открыть путь к диалогу". "Мы должны быть заинтересованы в том, чтобы не повторилась эскалация холодной войны, но была возможна кооперация. Я еще два года назад сказал, что если мы будем ждать нового диалога до тех пор, пока вопрос Крыма не будет полностью решен, то никакого движения не произойдет", - сказал Линднер.

Глава СвДП отметил, что Германии не нужно признавать воссоединения Крыма с Россией, но следует направить следующий сигнал Москве: "Если вы [Россия] вернетесь от конфронтации к сотрудничеству, то в конечном итоге шаг за шагом может произойти отмена санкций".

Линднер напомнил, что канцлер Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас не поддержали Трампа в его призыве восстановления G8. "Если бы пост министра иностранных дел занимал либерал, то он сказал бы, что здесь Трамп говорит что-то правильное", - отметил он.

Несколько дней назад председатель отделения СвДП в Тюрингии Томас Кеммерих призвал руководство своей партии сконцентрироваться на "новом дипломатическом сближении" с Россией.