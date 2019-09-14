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Зеленский назначил губернатором Днепропетровской области бизнесмена Бондаренко

Президент Украины лично представил нового губернатора во время своей рабочей поездки в регион

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил бизнесмена Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В субботу Зеленский лично представил нового губернатора во время своей рабочей поездки в регион.

"Я хочу представить нового главу облгосадминистрации. Это молодой менеджер Александр Бондаренко. Наше главное требование ко всем новым главам областных госадминистраций - испытательный срок. До Нового года смотрим, как справляются", - сказал Зеленский.

В свою очередь Бондаренко заявил, что среди приоритетов его работы будет создание современного нового аэропорта, дорог и реализация инфраструктурных проектов.

Согласно электронной декларации Бондаренко, ему принадлежат торговые компании "Стали Бизнес Системы", "Лок сток" и "Филд Маркетинг", а также 33,34% общего капитала компании "Би энд Би Фудз", где он работает директором.

В новость были внесены изменения (12:42 мск) - добавлены подробности.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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