СМИ: хуситы взяли на себя ответственность за атаку на саудовские нефтяные объекты

ТАСС, 14 сентября. Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) взяли на себя ответственность за совершенную в субботу с помощью беспилотников атаку на предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом сообщил телеканал Al Massira.

По его данным, всего хуситы запустили 10 дронов. Они поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии, что спровоцировало возгорания.

В настоящее время огонь на обоих предприятиях взят под контроль. Хуситы также заявили, что намерены в дальнейшем осуществлять еще больше атак на саудовские объекты, сообщает телеканал.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.