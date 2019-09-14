СМИ: потасовки между демонстрантами и их противниками произошли в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 сентября. /ТАСС/. Стычки между группами антиправительственных демонстрантов и их противниками прошли в субботу в ряде районов Гонконга. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK .

Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

Гонконг и "проблема-2047". Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

В частности, беспорядки произошли в районе Коулун-бэй в материковой части города. В одном из торговых центров там собрались сотни пропекинских сторонников с флагами КНР. Они стали выкрикивать оскорбления в адрес продемократических активистов, появившихся позже в этом же комплексе. Конфронтация переросла в столкновения, несколько человек получили ранения. На место происшествия прибыла полиция, разнявшая группы конфликтующих.

Аналогичные столкновения также были отмечены в ряде соседних районов, когда противники демонстрантов стали срывать развешенные ими листовки с протестными надписями.

В настоящее время несколько сотен участников антиправительственного митинга собрались в отдаленном спальном районе Тин Шуй Вай, несмотря на запрет полиции. Некоторые из них несут американские флаги. Стражи порядка указывают на незаконный характер мероприятия, призывает его участников разойтись, но пока воздерживается от разгона. В районе прервано движение поездов легкого метро.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже более трех месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.