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Зеленский наложил вето на принятый Радой Избирательный кодекс Украины

Документ содержит положения, которые не соответствуют конституции страны, отметил украинский лидер
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на новый Избирательный кодекс Украины, принятый Верховной радой в июле. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

На сайте, в частности, указано, что президент "вернул Избирательный кодекс Украины со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной радой".

В документе с предложениями Зеленского сказано, что кодекс "содержит положения, которые не соответствуют конституции Украины и не согласуются с законодательными актами, являющимися базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса". В частности, президент указал на противоречие: в документе декларируется отмена мажоритарной составляющей выборов и введение пропорциональной избирательной системы с открытыми региональными списками, а фактически сохраняются составляющие, характерные для пропорциональной избирательной системы с закрытыми спискам. Зеленский обратил внимание и на необходимость технико-юридической доработки документа.

Парламент Украины утвердил Избирательный кодекс 11 июля 2019 года, хотя он был зарегистрирован в парламенте еще в 2015 году при президенте Петре Порошенко. Во втором чтении депутаты рассматривали его больше месяца, поскольку было предложено более 4,5 тыс. поправок. Представитель президента Украины в Раде Руслан Стефанчук ранее заявлял, что кодекс был принят с нарушением регламента. По этой причине, отмечал он, глава государства может его не подписать.

Новый кодекс должен упразднить с 1 декабря 2023 года действующую смешанную систему выборов в Раду, когда 225 мест в парламенте распределяются между партиями, которые преодолели пятипроцентный барьер (закрытые списки). При этом еще 199 мест отводится депутатам, избранным в одномандатных округах.

Документ регулирует вопросы подготовки и проведения выборов президента, депутатов парламента, местных советов, а также мэров городов и руководителей сельских администраций.

В случае введения кодекса в действие утратят силу законы "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах", "О государственном реестре избирателей", "О центральной избирательной комиссии".

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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