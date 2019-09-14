Зеленский наложил вето на принятый Радой Избирательный кодекс Украины

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на новый Избирательный кодекс Украины, принятый Верховной радой в июле. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

На сайте, в частности, указано, что президент "вернул Избирательный кодекс Украины со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной радой".

В документе с предложениями Зеленского сказано, что кодекс "содержит положения, которые не соответствуют конституции Украины и не согласуются с законодательными актами, являющимися базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса". В частности, президент указал на противоречие: в документе декларируется отмена мажоритарной составляющей выборов и введение пропорциональной избирательной системы с открытыми региональными списками, а фактически сохраняются составляющие, характерные для пропорциональной избирательной системы с закрытыми спискам. Зеленский обратил внимание и на необходимость технико-юридической доработки документа.

Парламент Украины утвердил Избирательный кодекс 11 июля 2019 года, хотя он был зарегистрирован в парламенте еще в 2015 году при президенте Петре Порошенко. Во втором чтении депутаты рассматривали его больше месяца, поскольку было предложено более 4,5 тыс. поправок. Представитель президента Украины в Раде Руслан Стефанчук ранее заявлял, что кодекс был принят с нарушением регламента. По этой причине, отмечал он, глава государства может его не подписать.

Новый кодекс должен упразднить с 1 декабря 2023 года действующую смешанную систему выборов в Раду, когда 225 мест в парламенте распределяются между партиями, которые преодолели пятипроцентный барьер (закрытые списки). При этом еще 199 мест отводится депутатам, избранным в одномандатных округах.

Документ регулирует вопросы подготовки и проведения выборов президента, депутатов парламента, местных советов, а также мэров городов и руководителей сельских администраций.

В случае введения кодекса в действие утратят силу законы "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах", "О государственном реестре избирателей", "О центральной избирательной комиссии".