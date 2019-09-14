AP: жертвами совершенных хуситами обстрелов в Йемене стали не менее 13 человек

ТАСС, 14 сентября. Не менее 13 мирных жителей погибли в результате обстрелов, совершенных сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) по территории йеменских провинций Ходейда и Таиз. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителей сил безопасности страны.

По их данным, основной удар был нанесен по Ходейде (административный центр провинции), где погибли по меньшей мере 11 человек, включая шестерых членов одной семьи. В Таизе жертвами минометного обстрела стали двое детей, уточняет агентство.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Очередная эскалация конфликта произошла летом 2018 года на фоне битвы за Ходейду.

В мае этого года хуситы объявили о том, что они передали Ходейду, а также порты Салиф и Рас-Иса под контроль властей в соответствии с соглашением о прекращении боевых действий, подписанным в Стокгольме. Однако впоследствии стороны конфликта неоднократно обвиняли друг друга в нарушении достигнутых договоренностей.