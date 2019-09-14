Экс-министр ДРК задержан по подозрению в присвоении средств, выделенных на борьбу с Эболой

ПРЕТОРИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Бывший министр здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) Оли Илунга Каленга был взят под стражу в рамках расследования дела о возможном присвоении им средств, выделенных на борьбу с болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (АFP) со ссылкой на местную полицию.

"В ближайший понедельник, 16 сентября, экс-министр будет передан генеральному прокурору Кассационного суда", - цитирует оно официального представителя полиции Пьеро-Ромбо Мванампуту.

В конце минувшего месяца Оли Илунга Каленга, который ушел в отставку 22 июля, был заслушан генпрокурором Кассационного суда по вопросу о расходовании государственных средств в кампании по борьбе с вирусом Эбола, но был отпущен после своего выступления. Слушания проходили в рамках предварительного расследования, а теперь экс-министр взят под стражу.