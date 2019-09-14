Новым командующим операцией США против ИГ в Сирии и Ираке стал генерал Роберт Уайт

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Американский генерал-лейтенант Роберт Уайт назначен новым командующим операцией Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии вместо генерал-лейтенанта Пола Лакамеры. Об этом сообщила в субботу пресс-служба штаба операции.

По словам присутствовавшего на церемонии передачи полномочий в Багдаде главы Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал-лейтенанта Кеннета Маккензи, подразделения под руководством Лакамеры "за последний год добились огромного прогресса на всех направлениях борьбы с ИГ, как в Ираке, так и на северо-востоке Сирии".

Лакамера руководил операцией Inherent Resolve с сентября 2018 года, до него этот пост занимал генерал Пол Фанк.