Замгоссекретаря США Хейл посетит Берлин 15-16 сентября

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл отправится 15-16 сентября в Германию. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Госдепартамента.

"В Берлине заместитель госсекретаря Хейл будет возглавлять делегацию, которая примет участие в стратегическом диалоге США - Германия, к нему также присоединятся исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер и посол США в Германии Ричард Гренелл. В ходе диалога они будут обсуждать сотрудничество США и Германии с целью противостояния глобальным вызовам в области безопасности. Хейл примет участие в сессиях, посвященных трансатлантической безопасности, а также геополитическим и региональным вызовам", - говорится в документе.