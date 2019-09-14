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Замгоссекретаря США Хейл посетит Берлин 15-16 сентября

Дэвид Хейл планирует обсудить сотрудничество Вашингтона и Берлина с целью противостояния глобальным вызовам

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл отправится 15-16 сентября в Германию. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Госдепартамента.

"В Берлине заместитель госсекретаря Хейл будет возглавлять делегацию, которая примет участие в стратегическом диалоге США - Германия, к нему также присоединятся исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер и посол США в Германии Ричард Гренелл. В ходе диалога они будут обсуждать сотрудничество США и Германии с целью противостояния глобальным вызовам в области безопасности. Хейл примет участие в сессиях, посвященных трансатлантической безопасности, а также геополитическим и региональным вызовам", - говорится в документе.

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