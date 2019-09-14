Киев не рассматривает предоставление полной амнистии участникам конфликта в Донбассе

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Украинская сторона не рассматривает возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении минских соглашений. Об этом заявил в субботу глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"В 2015 году был принят закон об амнистии, который не предусматривал полную амнистию. Полную амнистию не предусматривает и нынешняя дипломатия", - заявил он, выступая в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Перед нашими депутатами стоит чрезвычайно [сложное] задание - каким образом изменить этот закон [об особом статусе Донбасса] или написать новый закон. Там очень много деталей - как далеко мы можем продвинуться в этом законе, какие компромиссы можно сделать с обеих сторон", - заявил Пристайко.

Украина не будет вносить изменения в конституцию страны касательно предоставления особого статуса Донбассу, этот вопрос регулируется проходящей в стране реформой децентрализации, заявил глава МИД Украины.

"Как написано в минских договоренностях? Там написано, что будет проведена реформа украинского законодательства, в основе которой лежит децентрализация. Мы не вносим никаких изменений в конституцию, мы продолжаем путь конституционной реформы, и основой является децентрализация. Мы предлагаем той стороне, которая находится за линией соприкосновения, понять: шанс их развития - это децентрализация. Мы не вносим в конституцию никаких особых и неособых статусов", - подчеркнул Пристайко.