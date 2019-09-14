Трамп обсудил с Нетаньяху заключение США и Израилем договора о совместной обороне

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудил заключение договора о совместной обороне между двумя странами. Об этом американский лидер написал в субботу на своей странице в сети Twitter.

"У меня сегодня был телефонный разговор с премьер-министром Нетаньяху, и мы обсудили возможность продвижения вперед в подписании договора о совместной обороне между Соединенными Штатами и Израилем, который бы еще сильнее скрепил замечательный союз между нашими двумя странами. Я с нетерпением жду продолжения этих дискуссий после выборов в Израиле, когда мы встретимся в ООН позднее в этом месяце", - заявил Трамп.