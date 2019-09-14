Волкер заявил о подготовке его встречи с Сурковым

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что его встреча с помощником президента РФ Владиславом Сурковым может состояться в ближайшее время.

"Если брать прямые контакты с Сурковым и Российской Федерацией, то мы в последние недели пытаемся назначить время, чтобы собраться, и, надеюсь, что мы скоро встретимся", - заявил Волкер, выступая в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

В середине августа посол США в Москве Джон Хантсман выразил надежду на то, что ему удастся в ближайшие недели организовать встречу Волкера и Суркова. Однако тогда он назвал это "сложным вопросом". В то же время Хантсман добавил, что надеется на возобновление усилий, благодаря которым люди смогут поверить, что стороны "входят в новую фазу, где можно вести серьезные переговоры и ожидать изменений к лучшему".

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщал ТАСС, что Волкер в очередной раз попросил о встрече с Сурковым.

Волкер и Сурков провели серию встреч с августа 2017 года. До настоящего момента состоялись четыре встречи Суркова с Волкером. Первая - 21 августа 2017 года в Минске, вторая и третья - в Белграде 7 октября и 13 ноября 2017 года соответственно, четвертая - в Дубае 26 января 2018 года.