Антикоррупционное бюро Украины открыло дело против экс-директора концерна "Укроборонпром"

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело по факту возможной недостоверной информации, указанной бывшим генеральным директором концерна "Укроборонпром" Павлом Букиным в декларации.

"Дело было открыто еще тогда, когда Букин занимал должность гендиректора "Укроборонпрома". Уголовное производство начато 7 августа по ст. 366-1 Уголовного кодекса по факту возможного декларирования недостоверной информации при подаче декларации", - сообщило агентство "Украинские новости" в субботу.

В марте Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у Букина по делу о хищениях в оборонном секторе.

11 июля экс-министр экономического развития Айварас Абромавичус возглавил наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром". Позднее, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил его генеральным директором предприятия. До этого Абромавичус заявлял, что Павла Букина нужно сменить на посту гендиректора "Укроборонпрома" из-за его неэффективности.

Госконцерн "Укроборонпром", объединяющий предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, в феврале оказался в центре коррупционного скандала, что стоило экс-президенту страны Петру Порошенко значительного падения рейтинга перед очередными выборами главы государства. После скандала власти Украины заявили о намерении ликвидировать предприятие, однако позже приняли решение реформировать его.