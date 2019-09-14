Le Monde: два отеля французской компании Louvre Hotels Group откроются в Дамаске

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Французская компания Louvre Hotels Group (LHG) откроет два отеля в Дамаске. Она станет первым с 2011 года западным гостиничным оператором, который придет в Сирию, пишет в субботу газета Le Monde.

По информации издания, 5-звездочный отель Royal Tulip Semiramis и 4-звездочный Golden Tulip Mazzeh должны начать работу весной 2020 года. До этого времени в зданиях, где они расположатся, будут вестись восстановительные работы.

"Это соглашение строго соответствует международному праву и всем международным директивам, касающимся Сирии", - приводит издание ответ компании на вопрос о возможных санкциях со стороны США. Газета утверждает, что с началом военного конфликта американская группа Starwood Hotels (бренд Sheraton) и канадская Four Seasons отказались продолжать вести бизнес именно по этой причине.

В 2018 году Сирию посетили 1,8 млн иностранных гостей, пишет газета со ссылкой на данные местных властей. Речь идет не только о туристах, но и о представителях деловых кругов, а также жителях соседнего Ливана, приезжающих за недорогими медицинскими услугами. Вместе с тем, в 2010 году, еще до войны, в страну приезжали 8,5 млн иностранцев, напоминает издание.