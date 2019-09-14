Председатель ОБСЕ призвал не ставить под сомнение минский и нормандский форматы по Украине

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил о существующей "решимости" на пути взаимодействия в рамках минского и нормандского форматов.

"Минск - это то, что у нас действительно есть. Он был подписан в определенное время и при определенных обстоятельствах и как следует не был выполнен. Но теперь у нас есть движение, есть приверженность, есть решимость. Я думаю, что сейчас не время ставить под сомнение базу, которой является минский и нормандский форматы", - заявил Лайчак, выступая в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Он уточнил, что под сомнение необходимость работы по решению конфликта в Донбассе в этих форматах ставят те, "кто не заинтересован в решении проблемы и окончании войны".

Одним из основных направлений работы в форматах он назвал продолжение обменов. "Один из первых шагов - это продолжение обмена пленными и задержанными. И из того, что я слышу от украинских партнеров, - есть намерение это делать. Речь идет о сотнях и тысячах людей. Это также усиливает доверие. Насколько я знаю от своих друзей в Киеве, это один из ближайших шагов, которые нужно сделать", - утверждает он.

В то же время, как считает Лайчак, тема введения миротворцев в Донбассе не является своевременной. "Для того, чтобы миротворцы смогли начать работу, сначала необходимо прекращение боевых действий. Мира до сих пор нет, люди до сих пор погибают. Итак, нам нужно развести войска, а уже потом думать, как поддерживать мир, как ввести миротворческую миссию и осуществлять наблюдение за соблюдением соглашения. Также для этого нужен четко очерченный мандат и полный доступ, чего до сих пор не сделано для специальной мониторинговой миссии", - пояснил он свою позицию.