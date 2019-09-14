Трамп: талибы осознали свою ошибку, но не знают, как вернуться к переговорам

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) осознали свою ошибку, которая привела к срыву мирных переговоров, и теперь не знают, как исправить ситуацию и вернуться к диалогу. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в субботу на своей странице в Twitter.

"Талибан" никогда не получал таких ударов, какие он получает прямо сейчас. Убийство 12 человек, в том числе... американского солдата, было плохой идеей. Есть намного более удачные способы вести переговоры. "Талибан" знает, что они совершили большую ошибку, и они понятия не имеют, как исправить ситуацию", - заявил он.

США начали осенью минувшего года фактически сепаратные мирные переговоры с талибами. Правительство в Кабуле участия в них не принимает и лишь оповещается постфактум американской стороной о результатах. Афганские власти неоднократно резко критиковали американскую администрацию за такой подход к мирным переговорам. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США Залмай Халилзад в начале сентября подтвердил достижение с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей в том числе вывод более 5 тыс. американских военнослужащих из Афганистана.

Однако затем Трамп объявил в свете теракта в Кабуле об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Американский лидер подчеркнул, что приостанавливает переговоры о мире с талибами.

Взрыв прогремел в Кабуле 5 сентября, бомбу в действие привел террорист-смертник. Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан". В результате теракта погибли 12 человек, в том числе американский военнослужащий, участвовавший в миссии НАТО "Решительная поддержка", а также военнослужащий из Румынии.