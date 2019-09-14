Помпео обвинил Иран в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Соответствующее сообщение глава американской дипломатии разместил в субботу на своей странице в Twitter .

"Тегеран стоит за приблизительно 100 атаками на Саудовскую Аравию, пока [президент Ирана Хасан] Роухани и [глава МИД Мохаммад Джавад] Зариф притворяются, что предпринимают дипломатические усилия. На фоне всех призывов к деэскалации Иран провел беспрецедентную атаку, направленную против мировых энергетических поставок. Нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена", - утверждает Помпео. "Мы призываем все страны публично и безоговорочно осудить атаки со стороны Ирана", - заявил он.

"Соединенные Штаты будут работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы обеспечить хорошее снабжение энергетических рынков и привлечь Иран к ответственности за его агрессию", - добавил госсекретарь.

Минувшей ночью предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на востоке страны были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы). В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявляли, что огонь был локализован, однако, согласно поступавшим данным, полностью потушить его не удается до сих пор.

О жертвах и пострадавших, а также масштабе ущерба официальной информации пока не поступало. Между тем, как передавало ранее агентство Reuters, эти вылазки серьезно повлияли на нефтяную отрасль страны и привели к снижению производства на 5 млн баррелей в день - почти половину текущего объема добычи. Позднее со ссылкой на осведомленный источник оно сообщило, что частичная остановка производства "была предосторожностью", а "большая часть потерянных мощностей будет восстановлена в течение нескольких дней".