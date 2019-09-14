Палестинская группировка заявила, что сбила в Газе разведывательный беспилотник Израиля

КАИР, 14 сентября. /ТАСС/. Одна из действующих в секторе Газа палестинских группировок заявила, что ее бойцы сбили в анклаве разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Израиля. Об этом сообщает в субботу новостной портал Sama News.

В коммюнике военизированной структуры "Бригады Абу Али Мустафы" (боевое крыло Народного фронта освобождения Палестины) указывается, что ее снайперы поразили беспилотник-шпион к востоку от города Хан-Юнис. Отмечается также, что после того, как летальный аппарат упал, он был захвачен активистами группировки, которая позднее обещает представить доказательства. Израильская армия пока воздерживается от комментариев.

В минувший вторник "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое подразделение контролирующего сектор движения ХАМАС) сообщило о том, что также сбили израильский беспилотник в районе Рафаха на юге прибрежного анклава. Тогда хамасовцы утверждали, что он находился в небе Газы "со специальной миссией", не уточнив, какой именно.

Армейская пресс-служба подтвердила, что БПЛА потерпел крушение в ночь на вторник на территории Газы. Сообщалось, что в связи с инцидентом начато расследование.