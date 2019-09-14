Трамп предложил Эр-Рияду помощь в обеспечении обороны после атак на нефтяные объекты

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману помощь со стороны Вашингтона в обеспечении обороны страны после атак на нефтяные объекты королевства. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-службы Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, чтобы предложить поддержку в обеспечении самообороны Саудовской Аравии. Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние атаки на важнейшую энергетическую инфраструктуру", - отмечается в документе. "Власти США следят за ситуацией и остаются привержены обеспечению того, чтобы мировой рынок нефти оставался стабильным и хорошо снабженным", - подчеркнула пресс-служба.

Как сообщило ранее Саудовское агентство печати, бен Сальман в свою очередь заявил Трампу, что его страна "обладает волей и способностью противостоять агрессии хуситов [шиитских мятежников движения "Ансар Аллах"] и бороться с ней".

Минувшей ночью предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на востоке страны были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявляли, что огонь был локализован, однако, согласно поступавшим данным, полностью потушить его не удается до сих пор.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена".

О жертвах и пострадавших, а также масштабе ущерба официальной информации пока не поступало. Между тем, как передавало ранее агентство Reuters, эти вылазки серьезно повлияли на нефтяную отрасль страны и привели к снижению производства на 5 млн баррелей в день - почти половину текущего объема добычи. Позднее со ссылкой на осведомленный источник оно сообщило, что частичная остановка производства "была предосторожностью", а "большая часть потерянных мощностей будет восстановлена в течение нескольких дней".