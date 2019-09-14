В Тунисе пройдут досрочные выборы президента республики

ТУНИС, 15 сентября. /ТАСС/. Жители Тунисской Республики в воскресенье отправятся на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса за нового главу государства на досрочных президентских выборах. Изначально первый тур голосования был запланирован на 17 ноября. Однако в связи со смертью 25 июля тунисского лидера Бежи Каида ас-Себси Высшая независимая комиссия по выборам (ВНКВ), выполняющая функции Центризбиркома, приняла решение об организации досрочного голосования 15 сентября.

Переходный период

Сегодняшнему голосованию предшествовал тяжелый переходный период. Тунис пережил события "жасминовой революции", положившие начало арабской весне, первые свободные президентские и парламентские выборы, принятие новой конституции, смену девяти правительств, социальные волнения, массовые забастовки, атаки террористов и многое другое.

События "жасминовой революции", в результате которых бывший президент республики Зин аль-Абидин Бен Али, испугавшись поднявшейся волны народного недовольства, покинул страну, положили начало переходному периоду становления тунисской демократии. 23 октября 2011 года в республике прошли выборы во временный парламент, победу на которых одержала исламистская партия "Ан-Нахда" ("Возрождение"). Исламисты создали политическую коалицию с левоцентристскими партиями "Конгресс за республику" (КЗР) и "Ат-Такатуль" ("Демократический форум за труд и свободы"). Три ключевых государственных поста были распределены между членами созданной тройки: президентом стал Монсеф Марзуки (КЗР), премьер-министром - Хамади Джебали ("Ан-Нахда"), председателем парламента - Мустафа Бен Джаафар ("Ат-Такатуль").

Переломным моментом непростого для Туниса переходного периода стали проведенные 26 октября 2014 года выборы в Ассамблею народных представителей (парламент), на которых победила светская партия "Нидаа Тунис" ("Призыв Туниса"), получившая 86 из 217 мест в законодательном органе, а также прошедшее 23 ноября 2014 года первое в истории страны всеобщее голосование за президента республики, по итогам которого главой государства стал ас-Себси. 26 января 2014 года была принята новая конституция республики, в соответствии с которой власть внутри страны была разделена между главой государства, правительством и парламентом.

Сложность выбора

За президентское кресло на нынешних выборах поборются 24 кандидата (в 2014 году было зарегистрировано 27 - прим. ТАСС), в том числе две женщины. Среди претендентов бывший президент Туниса Монсеф Марзуки (возглавлял страну в 2011-2014 годах), экс-премьеры Хамади Джебали (2011-2013) и Мехди Джомаа (2014-2015), покинувшие свои посты для участия в выборах глава правительства Юсеф Шахед и министр национальной обороны Абдель Карим аз-Збиди, временно исполняющий обязанности спикера парламента Абдельфаттах Муру (кандидат от исламистской партии "Ан-Нахда"), экс-министр туризма Сельма Эллуми Рекик (2015-2018), а также находящийся под следствием и помещенный в тюрьму тунисский медиамагнат Набиль Каруи, которого обвиняют в отмывании денег, коррупции и уклонении от уплаты налогов.

Аз-Збиди, Шахед и Муру считаются основными претендентами. Как полагают тунисские эксперты, со счетов нельзя списывать и Набиля Каруи, который получил большую популярность благодаря реализованным его благотворительной ассоциацией "Халиль Тунс" гуманитарным программам.

По мнению экспертов, основной проблемой нынешних выборов является отсутствие явных фаворитов, а также близость политических взглядов и программ большинства кандидатов, в том числе и потому, что восемь из них являются выходцами из правящей партии "Нидаа Тунис". Кроме того, за последние семь лет у населения страны сформировалось устойчивое чувство недоверия к властям, которые вспоминают о проблемах граждан республики лишь в периоды электоральных мероприятий.

При этом указывается, что главным достижением событий "жасминовой революции" стала свобода слова, а не обещанные процветание и достаток. Страна по-прежнему страдает от высокого уровня безработицы, которая среди молодежи в отдельных регионах достигает 30%, роста инфляции, усугубляемого низким уровнем оплаты труда. Страна погрузилась в социально-экономический и внутриполитический кризис, вызванный в том числе постоянной сменой правительств и глубокими кадровыми перестановками в министерствах и ведомствах, парализующими их деятельность.

Кандидат в тюрьме

Наиболее резонансной темой текущих президентских выборов стал арест 23 августа одного из фаворитов предстоящего голосования - тунисского медиамагната, владельца одного из популярных в Тунисе частного телеканала Nessma TV Набиля Каруи. Свою обеспокоенность по этому поводу уже высказали ряд европейских и американских НПО, а также Миссия Европейского союза по наблюдению за выборами, назвав произошедшее покушением на демократию. НПО потребовали обеспечить соблюдение равных прав всем без исключения кандидатам на выборы.

Как отмечают тунисские эксперты, в отличие от других претендентов на пост главы государства, которые ведут активную избирательную кампанию, встречаются с гражданами страны, участвуют в теледебатах, Каруи вынужден хранить молчание. По их мнению, данные обстоятельства положительно влияют на рейтинги медиамагната, формируя образ политзаключенного - борца с системой, что может помочь ему одержать победу на выборах.

Уголовное дело в отношении Набиля Каруи и его брата Гази Каруи было возбуждено по обвинению в уклонении от уплаты налогов, коррупции и отмывании денег. Инициатором начала процесса выступила тунисская неправительственная организация "I Watch", которая занимается борьбой с финансовыми и административными преступлениями.

Процедура голосования

В большинстве регионов Туниса избирательные участки будут открыты с в 08:00 до 18:00 по местному времени (10:00 - 20:00 мск). Голосование пройдет в 33 округах, из которых 27 расположены на территории страны. В общей сложности правом отдать голос за своего кандидата на пост главы государства смогут воспользоваться более 7 млн граждан республики, население которой составляет около 11 млн человек.

Кроме того, свой выбор смогут сделать и тунисцы, проживающие за рубежом. Избирательные участки будут открыты в 44 странах, где зарегистрированы около 390 тыс. избирателей. Первыми голоса за нового президента отдали 12 сентября тунисцы, живущие в Австралии, а последними опустят свои бюллетени в избирательные урны 16 сентября граждане страны, находящиеся в Сан-Франциско (США).

Согласно тунисскому закону о выборах и референдуме, результаты голосования должны быть объявлены Центризбиркомом не позднее трех дней с момента закрытия последнего избирательного участка. В том случае, если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, будет назначен второй тур, который должен пройти не позднее 13 октября.

В соответствии с конституцией Туниса глава государства избирается сроком на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

По информации главы ВНКВ Набиля Баффуна, за президентскими выборами в республике будут наблюдать более 4,5 тыс. независимых наблюдателей, в том числе представители стран Европейского союза, США, а также сотрудники местных, региональных и международных НПО. Кроме того, о своем желании принять участие в контроле за ходом голосования заявило руководство профсоюзных организаций республики. В частности, глава Всеобщего союза тунисских трудящихся Нуреддин Табуби пообещал мобилизовать более 4 тыс. активистов.