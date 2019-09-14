Эр-Рияд признал, что в результате атак на нефтяные объекты добыча нефти сократилась на 50%

КАИР, 15 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман подтвердил в субботу, что в результате атак на нефтяные объекты королевства добыча нефти сократилась на 50%. Об этом сообщило агентство SPA .

По словам министра, "взрывы привели к прекращению поставок сырой нефти в объеме 5,7 млн баррелей, что соответствует около 50% добычи компании". Часть этих потерь будет компенсирована из резервных хранилищ. Кроме того, указал он, "теракт привел также к прекращению производства попутного газа в объеме около 2 млрд куб. футов в сутки, который используется для производства 700 тыс. баррелей сжиженного природного газа, что наполовину сократит запасы этана и СПГ".

Министр рассказал, что 14 сентября в 03:31 и 03:42 утра (совпадает с московским) на заводах национальной нефтяной компании Saudi Aramco произошло несколько взрывов. "Террористические атаки привели к временной приостановке производства на предприятиях в Абкаике и Хурайсе, - сообщил он. - В настоящее время компания занимается оценкой причиненного ущерба и в течение 48 часов представит обновленные данные о последствиях атаки". Пострадавших среди персонала нет, отметил он.

Минувшей ночью йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали десятью беспилотниками предприятия Saudi Aramco на востоке королевства. В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявляли, что огонь был локализован.