ЦРУ рассекретило документы о программе подготовки голубей-шпионов для отправки в СССР

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило бумаги, касающиеся существовавшей в 1960-х и 1970-х годах программы использования различных животных для проведения шпионских миссий. С документами, которые были опубликованы в на сайте ведомства, ознакомился корреспондент ТАСС.

Особую надежду американские спецслужбы возлагали на птиц. Одним из направлений были эксперименты с почтовыми голубями, которых планировалось использовать для съемки с воздуха секретных объектов с помощью специальной камеры.

Операция получила кодовое название Tacana и была строго засекречена. "Деятельность в рамках программы Tacana необходимо рассматривать как проект особой важности для разведки Соединенных Штатов, - говорится в одном из документов. - Доступ к информации о программе Tacana будет ограничен абсолютно минимальным числом лиц". "Разрешение на доступ к информации о программе Tacana будет выдавать исключительно ЦРУ", - отмечается в бумаге.

Сами голуби не проходили никакой специальной тренировки: ставка делалась на способность этих птиц, оказавшись в любом, даже неизвестном им месте, всегда находить путь домой. Птиц с прикрепленными к ним специальными камерами с таймером предполагалось выпускать в районе объектов противника, которые интересовали ЦРУ. Одним из таких мест была судостроительная верфь в Ленинграде. "Задачей экспериментов было проведение съемки объектов, проход на территорию которых закрыт, но при этом имеется возможность пролета непосредственно над ними. Вероятной высокоприоритетной целью были верфи в Ленинграде, где производились работы по созданию советской атомной подводной лодки", - свидетельствует другой рассекреченный документ. Голубей планировалось выпускать из-под полы пальто или же из припаркованного или движущегося на скорости до 80 км/час автомобиля.

После того, как голубь оказывался в полете, камера начинала съемку, делая за четыре минуты порядка 150-220 снимков местности с воздуха. Такие фотографии на тот момент, как предполагалось, должны были оказаться более качественными, чем снимки со спутника. Эксперименты с запусками голубей-шпионов проводились ЦРУ в окрестностях американской столицы: для тренировки были выбраны авиабаза Эндрюс и Военно-морская верфь в Вашингтоне.

Была ли в результате проведена операция в Ленинграде, неизвестно, поскольку история программы Tacana, отраженная в рассекреченных документах, на этом обрывается. Однако в пояснении к обнародованным бумагам на сайте ЦРУ отмечается, что "ни одна из программ по ряду технических и иных причин так и не стала действующей". Помимо подготовки птиц-шпионов, американские спецслужбы экспериментировали также с дельфинами-диверсантами, собаками и даже кошками, в тело которых хотели имплантировать прослушивающие устройства (этот проект назывался Acoustic Kitty или "Акустическая кошечка")