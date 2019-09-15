Telegraph: в США считают, что, став премьером, Корбин может передавать разведданные России

ТАСС, 15 сентября. Глава лейбористов Джереми Корбин в случае прихода к власти может передавать добытую спецслужбами США и предоставленную Лондону информацию о действиях Москвы и Тегерана российским и иранским властям. Об этом говорится в составленном бывшими советниками президента США Дональда Трампа докладе, выдержки из которого были опубликованы в субботу на сайте издания Telegraph. Он, как ожидается, будет опубликован в Институте Хадсона в Вашингтоне.

Доклад, автором которого выступил профессор военного колледжа армии США Азим Ибрагим, призывает Трампа рассмотреть отказ от предоставления Лондону конфиденциальной информации, а также выступить за снижение роли Соединенного Королевства в НАТО, если на возможных досрочных всеобщих выборах в Великобритании премьер-министром будет избран лейборист Джереми Корбин. "Благоразумно со стороны США будет серьезно обдумать снижение роли или вовсе исключение правительства под руководством Корбина из группы "Пять глаз" (Five Eyes) (осуществляют обмен разведывательной информацией между собой, в нее также входят Австралия, Канада и Новая Зеландия - прим. ТАСС), а также временном понижении статуса в НАТО", - заключается в докладе.

В тексте работы, указывает Telegraph, отмечается "большой риск того, что переданная Корбину и его союзникам информация, особенно об Иране и России, может оказаться под угрозой". "Корбин может активно выступать на стороне России и блокировать или препятствовать любым действиям, которые покажутся ему враждебными по отношению к интересам [президента РФ Владимира] Путина", - утверждается в докладе.

Представитель лейбористов, в свою очередь, заявил, что Корбин приложит все усилия для защиты британского народа, а один из неназванных источников в Лейбористской партии указал на то, что авторы составленного доклада являются представителями Республиканской партии США и, "конечно, хотят сохранить "пуделя" [президента США Дональда] Трампа Бориса Джонсона у власти".

"Отрицательная сила"

Палата общин в начале сентября дважды отвергла предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона провести в октябре досрочные выборы в парламент страны. Для того, чтобы назначить внеочередные выборы правительство должно было заручиться поддержкой 434 депутатов - двух третьих от всего состава Палаты общин, что возможно лишь при поддержке со стороны оппозиции. Однако Лейбористская партия, которую поддержали другие оппозиционные силы, заявила о намерении поддержать досрочные выборы лишь после того, как Джонсон попросит у Евросоюза об отсрочке Brexit, чего премьер делать не намерен.

Конфликт между американским лидером и главой лейбористов произошел во время визита Трампа в Лондон в июне этого года после того, как Корбин высказал все накопившиеся у британского социал-демократа претензии к правому президенту-республиканцу. В результате чего Трамп отказал Корбину во встрече, назвав его "отрицательной силой", способной лишь к критике, хотя предшественники Трампа, посещая Лондон, традиционно встречались как с главой правящей партии, так и с лидером оппозиционной. Президент объяснил свое решение тем, что в сложившейся ситуации беседа с Корбином получилась бы трудной, однако подчеркнул, что не имеет ничего против встречи с лидером лейбористов в других обстоятельствах.