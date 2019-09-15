CNN: полиция Нью-Йорка задержала более 70 протестующих у магазина Microsoft

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка задержала у фирменного магазина корпорации Microsoft 76 протестующих. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.

По ее информации, организатором протестной акции выступило движение Close the Camps, лидеры которого призывают власти США закрыть лагеря, в которых содержатся нелегальные иммигранты. В данном случае участники протеста требовали от руководства корпорации отказать сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США в использовании ее программного обеспечения.

"Привлекать американские корпорации к ответственности - это наш долг как членов общества", - приводит телекомпания слова одного из лидеров протестного движения. По данным CNN, вмешательство сотрудников правоохранительных органов потребовалось из-за того, что протестующие перекрыли проезжую часть на одной из самых оживленных улиц мегаполиса - Пятой авеню. "Это цена за сотрудничество со Службой иммиграционного и таможенного контроля", - гласили надписи на плакатах участников акции.