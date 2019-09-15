СМИ: оператор метро Гонконга привлечет для охраны станций непальских гуркхов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 сентября. /ТАСС/. Оператор железнодорожного транспорта Гонконга корпорация MTR намерена создать специальный отряд для охраны станций от радикальных демонстрантов. В него войдут непальские гуркхи - бывшие элитные бойцы, которые несли службу в колониальных войсках британской армии, сообщает в воскресенье газета South China Morning Post.

В их задачу также будет входить отлов безбилетных пассажиров: многие участники антиправительственных акций стали перепрыгивать через турникеты. Как отметил исполнительный директор MTR Якоб Кам, гуркхи не понимают кантонский диалект китайского языка и поэтому не будут реагировать на оскорбительные выкрики со стороны радикалов. Всего в Гонконге проживает свыше 25 тыс. выходцев из Непала.

В последние недели свыше сорока станций метро в Гонконге подверглись погромам и актам вандализма со стороны агрессивных демонстрантов. Те периодически ломают автоматы по продаже билетов, турникеты, бьют стекла, устраивают поджоги. Общий ущерб от таких действий, по оценкам MTR, уже превысил 10 млн гонконгских долларов ($1,3 млн).

Радикальные активисты выражают недовольство практикой закрытия ряда станций подземки во время митингов и требуют обнародовать видеозаписи с камер наблюдения на станции "Принц Эдвард". 31 августа там произошли ожесточенные столкновения с полицией, которые, по некоторым слухам, могли привести к человеческим жертвам. Власти решительно опровергают информацию о погибших, но люди продолжают нести к станции цветы и траурные венки.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже более трех месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа радикальной молодежи выражают готовность продолжать свои акции.