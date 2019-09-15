Активист оппозиции Гонконга надеется на поддержку законодателей США

Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

Гонконг и "проблема-2047". Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

Как заявил оппозиционер в субботу агентству Reuters в преддверии своего визита в Вашингтон, он рассчитывает убедить американских конгрессменов принять Гонконгский закон в области демократии и соблюдения прав человека, что подразумевало бы ежегодную проверку особого режима этого административного района, который касается в том числе привилегий в сфере торговли и бизнеса. "Мы надеемся <...> на поддержку со стороны двух партий (Республиканской и Демократической - прим. ТАСС)", - заключил Джошуа Вонг.

В то же время, как указывает Reuters, сотни протестующих собрались в воскресенье у здания британского консульства в Гонконге, где распевают гимн Великобритании и размахивают национальными флагами Соединенного Королевства, призывая Лондон помочь в сложившейся ситуации.

В среду агентство DPA сообщило, что посол Германии в Пекине был вызван в МИД КНР из-за встречи главы МИД ФРГ Хайко Мааса и других немецких политиков с Джошуа Вонгом в Берлине. Китайский посол в ФРГ У Кэнь выразил "глубокое недовольство" КНР действиями германского министра. По мнению дипломата, "инцидент" - встреча Мааса и других немецких политиков с Вонгом - может иметь негативные последствия для двусторонних отношений.

Маас побеседовал с Вонгом на торжественном вечере BILD100, организованном в понедельник газетой BILD и прошедшем в историческом здании Рейхстага. Активист был туда приглашен в качестве почетного гостя.

О протестах в Гонконге

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже более трех месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.