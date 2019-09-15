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Акции протеста в Гонконге

Активист оппозиции Гонконга надеется на поддержку законодателей США

Джошуа Вонг надеется убедить американских конгрессменов принять Гонконгский закон в области демократии и соблюдения прав человека, который подразумевает ежегодную проверку особого режима этого района

ТАСС, 15 сентября. Активист оппозиции Гонконга, участник радикального протестного движения Demosisto Джошуа Вонг выразил надежду на поддержку со стороны членов Конгресса США при проведении акций протеста.

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Как заявил оппозиционер в субботу агентству Reuters в преддверии своего визита в Вашингтон, он рассчитывает убедить американских конгрессменов принять Гонконгский закон в области демократии и соблюдения прав человека, что подразумевало бы ежегодную проверку особого режима этого административного района, который касается в том числе привилегий в сфере торговли и бизнеса. "Мы надеемся <...> на поддержку со стороны двух партий (Республиканской и Демократической - прим. ТАСС)", - заключил Джошуа Вонг.

В то же время, как указывает Reuters, сотни протестующих собрались в воскресенье у здания британского консульства в Гонконге, где распевают гимн Великобритании и размахивают национальными флагами Соединенного Королевства, призывая Лондон помочь в сложившейся ситуации.

В среду агентство DPA сообщило, что посол Германии в Пекине был вызван в МИД КНР из-за встречи главы МИД ФРГ Хайко Мааса и других немецких политиков с Джошуа Вонгом в Берлине. Китайский посол в ФРГ У Кэнь выразил "глубокое недовольство" КНР действиями германского министра. По мнению дипломата, "инцидент" - встреча Мааса и других немецких политиков с Вонгом - может иметь негативные последствия для двусторонних отношений.

Маас побеседовал с Вонгом на торжественном вечере BILD100, организованном в понедельник газетой BILD и прошедшем в историческом здании Рейхстага. Активист был туда приглашен в качестве почетного гостя.

О протестах в Гонконге

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже более трех месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.

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