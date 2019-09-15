Глава ЛНР заявил, что минские соглашения для Украины - лишь предмет для спекуляций и пиара

ЛУГАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Украинские власти воспринимают минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе лишь как предмет для спекуляций и пиара. С таким заявлением выступил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"Накануне [глава МИД Украины] Вадим Пристайко присоединился к нежелающим выполнять минские соглашения Леониду Кучме и Владимиру Зеленскому. Таким образом, практически все ключевые внешнеполитические деятели Украины дали понять, что минские соглашения для них - это лишь предмет для спекуляций и пиара, но никак не инструмент для прекращения войны и завершения пятилетнего конфликта, в ходе которого от их рук гибнут ни в чем неповинные люди", - приводит заявление Пасечника агентство Луганскинформцентр.

Он напомнил киевской стороне, что под минскими соглашениями стоят подписи четырех государств-гарантов, в том числе Украины, и что документ обязателен для исполнения, "включая закрепление особого статуса в конституции и амнистию для людей, которые не побоялись встать на защиту своих прав, и которых Киев начал за это сажать и убивать".

"Процесс закрепления особого статуса в конституции Украины - ключевой момент. Не имея этого фундамента, партия президента Зеленского сможет в любой момент внести изменения в этот закон или аннулировать его действие. Владимиру Зеленскому недостаточно давать обещания о прекращении войны, пора переходить к делу и выполнять существующие соглашения - это единственный реальный путь для установления мира в Донбассе", - подчеркнул глава ЛНР.

Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет вносить изменений в свою конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу, а также не планирует использовать механизм полной амнистии участников конфликта в рамках выполнения минских договоренностей. Ранее с подобным заявлением выступил глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кучма, указав, что президент страны Владимир Зеленский не пойдет на предоставление Донбассу особого статуса, как это предусмотрено минскими соглашениями.

Комментируя высказывания Кучмы, полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов указал, что любые решения и действия Киева и Донбасса должны соответствовать минским договоренностям, а подобные заявления - "не что иное, как прямое нарушение "Минска", которое ставит под угрозу мирный процесс". По его словам это разжигание конфликта в Донбассе, а совсем не мир, который обещали избирателям Украины.