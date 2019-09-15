Тысячи человек вышли на антиправительственный митинг в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 сентября. /ТАСС/. Тысячи человек в воскресенье вышли на очередной антиправительственный митинг в Гонконге, несмотря на запрет полиции. По свидетельству корреспондента ТАСС, участники протестных акций собрались в торгово-развлекательном районе Козуэй-бэй и начали шествие по улице Хеннеси-роуд в сторону делового центра.

Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

Гонконг и "проблема-2047". Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

"Пять требований, ни одним меньше!", - гласят транспаранты в руках манифестантов. Вдоль маршрута демонстрации закрыты торговые точки и рестораны, нарушено движение автобусов и трамваев.

Одновременно сотни человек собрались у здания генконсульства Великобритании в квартале Адмиралти. Размахивая английскими флагами, они призывают Лондон вмешаться и "спасти Гонконг", обвиняя Пекин в попытках нарушить политику "одна страны - две системы".

Полиция пока не предпринимает действий для разгона. В районе Сай Ин Пун в северо-западной части острова, где располагается канцелярия центральных властей КНР, были замечены две спецмашины с водяными пушками.

Правоохранительные органы не одобрили заявку оппозиционных сил на проведение нынешнего митинга, приуроченного к отмечаемому 15 сентября Международному дню демократии. Решение о запрете мероприятия было мотивировано соображениями общественной безопасности с учетом беспорядков, которыми сопровождались аналогичные акции прежде. Полиция опасается, что радикальные группы вновь сойдут с маршрута, начнут блокировать дороги, устраивать поджоги и акты вандализма.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже более трех месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.