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Талибы разрешили деятельность Красного Креста в подконтрольных им районах Афганистана

Как сообщило агентство Reuters, талибы также гарантировали безопасность сотрудников организации при осуществлении ими гуманитарных функций

ТАСС, 15 сентября. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) сняло запрет на деятельность Международного комитета Красного Креста (МККК) на подконтрольной ему территории Афганистана. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

Талибы также гарантировали безопасность сотрудников организации при осуществлении ими гуманитарных функций.

Представители МККК пока не прокомментировали решение "Талибана".

В апреле талибы ввели запрет на деятельность МККК и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), утверждая, что те "вели себя подозрительно в ходе проводимых ими кампаний по вакцинации местных жителей". О снятии запрета в отношении ВОЗ информации не поступало.

В настоящее время "Талибан" контролирует до 60% афганской территории.

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