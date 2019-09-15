Сын Зурабишвили стал сотрудником администрации президента Франции

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Сын президента Грузии Саломе Зурабишвили, Теймураз Горджестани, назначен сотрудником дипломатического отдела Елисейского дворца. Об этом сообщила в воскресенье еженедельная французская газета Le Journal du Dimanche.

Ранее Горджестани, являющийся гражданином Франции и Грузии, работал во французской миссии ООН в Нью-Йорке. В последние годы он являлся сотрудником посольства Франции в Лондоне. Как сообщает Le Journal du Dimanche, в дипломатическом отделе администрации президента Франции ему теперь предстоит заниматься вопросами, связанными со странами регионов Азии, Северной и Латинской Америки.

Теймураз - сын Зурабишвили от ее первого брака с грузином иранского происхождения Николозом Горджестани (Гугушвили). У Зурабишвили еще есть дочь - Кетеван Кардава, которая работает журналистом. Двоюродная сестра Саломе Зурабишвили - видный деятель французской культуры, постоянный секретарь Французской академии наук Элен Каррер-д'Анкос, урожденная Зурабишвили.

Сама Саломе Зурабишвили, родившаяся в 1952 году в Париже и имевшая французское гражданство, с 1974 года работала в системе МИД Франции, в частности в посольствах страны в Италии, Чаде и США. В 1992 году была назначена первым секретарем представительства Франции в НАТО, в 1993 году стала заместителем постоянного представителя республики в Европейском союзе.

В 2003 году она была назначена чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии. В марте 2004 года грузинский президент Михаил Саакашвили назначил Зурабишвили министром иностранных дел Грузии. Ей было предоставлено грузинское гражданство. В декабре 2018 года Зурабишвили, победившая месяцем ранее на выборах, стала первой женщиной-президентом Грузии.