СМИ: армия Пакистана 2 тыс. раз нарушала в 2019 году договор о прекращении огня с Индией

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 сентября. /ТАСС/. Пакистанские военнослужащие более 2050 раз нарушили в текущем году режим прекращения огня в районе линии контроля, разделяющий подконтрольные Индии и Пакистану части спорного Кашмира. Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV со ссылкой на источник в правительстве страны, в результате неспровоцированных, по утверждению индийской стороны, обстрелов погиб 21 гражданский человек.

"В этом году они более 2050 раз нарушали режим прекращения огня, в результате которых погиб 21 индиец. Мы неоднократно призывали Пакистан потребовать от своих военнослужащих придерживаться соглашения о прекращении огня от 2003 года и поддерживать мир и спокойствие вдоль линии контроля и международной границы ", - цитирует телеканал слова представителя правительства.

По его утверждению, индийские военные "проявляют максимальную сдержанность" при ответе на действия пакистанской стороны. Как указывает телеканал, заявление чиновника прозвучало после того, как Исламабад обвинил Индию в нарушениях прав человека в Кашмире.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.