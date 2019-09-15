СМИ: полиция применила водометы и резиновые пули против демонстрантов в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 сентября. /ТАСС/. Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона групп радикальных демонстрантов в центре города. Об этом сообщает в прямом эфире местное телевидение.

Помимо обычной воды, участников протестных акций "поливают" раствором с несмываемой синей краской. Те защищаются зонтиками.

Один из радикалов кинул в грузовик с водометами бутылку с зажигательной смесью, которая угодила в крышу машины и воспламенилась. Пламя, однако, быстро удалось потушить. Вместе с тем стражи порядка применяют слезоточивый газ и резиновые пули.

Десятки тысяч человек в воскресенье вышли на очередной несанкционированный митинг. Шествие растянулось от района Козуэй-бэй до делового центра города. Основные беспорядки возникли у правительственных зданий в районе Адмиралти. Антиправительственные активисты в масках и защитных касках начали устраивать поджоги и погромы у некоторых выходов метро, кидать в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью.

Оператор подземки объявил о закрытии станции "Адмиралти", поезда на ней не останавливаются.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже более трех месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.

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