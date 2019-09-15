{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Гонконге
Обновлено 

СМИ: полиция применила водометы и резиновые пули против демонстрантов в Гонконге

Местное телевидение сообщило, что беспорядки возникли в районе Адмиралти

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 сентября. /ТАСС/. Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона групп радикальных демонстрантов в центре города. Об этом сообщает в прямом эфире местное телевидение.

Помимо обычной воды, участников протестных акций "поливают" раствором с несмываемой синей краской. Те защищаются зонтиками.

Один из радикалов кинул в грузовик с водометами бутылку с зажигательной смесью, которая угодила в крышу машины и воспламенилась. Пламя, однако, быстро удалось потушить. Вместе с тем стражи порядка применяют слезоточивый газ и резиновые пули.

Десятки тысяч человек в воскресенье вышли на очередной несанкционированный митинг. Шествие растянулось от района Козуэй-бэй до делового центра города. Основные беспорядки возникли у правительственных зданий в районе Адмиралти. Антиправительственные активисты в масках и защитных касках начали устраивать поджоги и погромы у некоторых выходов метро, кидать в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью.

Оператор подземки объявил о закрытии станции "Адмиралти", поезда на ней не останавливаются.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже более трех месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.

В новость были внесены изменения (13:05 мск) - добавлены подробности.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
Reuters: Франция осудила нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
Предприятия компании Saudi Aramco были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах"
Читать полностью