Партия Зеленского намерена к весне завершить децентрализацию и провести местные выборы

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Украинская пропрезидентская партия "Слуга народа", имеющая большинство в Верховной раде, к весне намерена довести до конца начатую их предшественниками общегосударственную реформу децентрализации, завершив ее местными выборами. Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в парламенте Украины Александр Корниенко.

"Есть логика общей децентрализации, и она должна завершиться первыми местными выборами", - сообщил он в интервью украинскому изданию "Левый берег", опубликованном в воскресенье. При этом Корниенко выразил надежду, что партия "Слуга народа" на местных выборах получит хороший результат, пояснив, что представители этой политической силы "всегда ставят себе высокие цели".

По словам Корниенко, в целом одной из задач новой власти является перезагрузка региональной политики. "Один из приоритетов, тоже озвученных президентом, - это перезагрузка вообще региональной политики в рамках децентрализации. В планах - обсуждение принципиально новой концепции на ближайшие пять лет. Региональная политика на уровне государства должна на местах реализовываться как забота о людях, обеспечение их запросов снизу. Создавать рабочие места, внедрять какие-то объединяющие вещи. Если мы внедряем справедливость по всей стране, она должна спускаться на все уровни", - пояснил он смысл планируемой командой Зеленского "перезагрузки" на местах, добавив, что эти задачи намерены реализовывать уже в 2020 году.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский обязал завершить децентрализацию и провести на новой административной основе местные выборы в 2019-2020 годах. Позднее депутат от "Слуги народа", представитель кабинета министров Украины в Верховной раде Ирина Верещук сообщала, что выборы местных органов власти состоятся не раньше апреля 2020 года. Перед этим, по ее словам, на Украине необходимо принять изменения в законодательство о децентрализации и об объединенных территориальных общинах. В "Слуге народа" рассчитывают, что это удастся сделать до апреля 2020 года.

Как сообщил Корниенко, Рада, в частности, намерена принять закон об административно-территориальном устройстве, в котором будет прописан состав каждой общины в стране. По его словам, закон будет включать 24 раздела - "по областям плюс Крым". В то же время он заверил, что процесс децентрализации не должен быть принудительным, пояснив, что новая власть "уходит от логики принудительно/ добровольно и переходит к логике создания административно-территориального устройства, его утверждения".

Очередные местные выборы на Украине должны состояться 25 октября 2020 года. Согласно действующему законодательству, на местных выборах будут голосовать за новых депутатов и председателей городских, районных, сельских и поселковых советов.

Реформа децентрализации

Реформа местного самоуправления началась на Украине в 2014 году при президентстве Петра Порошенко, но не была доведена до конца. Для ее результативности Верховная рада должна была внести соответствующие изменения в конституцию. В частности, в пакете конституционных и законодательных изменений должны быть утверждены новые единицы административного деления, ликвидированы областные и районные госадминистрации, и полномочия должны быть переданы исполкомам районных и облсоветов, избираемых на выборах. Кроме того, реформой предусмотрено внедрение института префекта, который будет назначаться главой государства и будет иметь контрольные функции в сфере соблюдения законов территориальными общинами.

Ранее Зеленский заявил, что для равного развития регионов его команда не будет концентрировать центральные органы власти в Киеве, по его мнению, "власть должна видеть проблемы на местах".