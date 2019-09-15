СМИ: премьер Судана обсудит в США исключение страны из списка спонсоров терроризма

КАИР, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук отправляется 19 сентября в США, одной из главных тем его переговоров с американской администрацией станет исключение Хартума из списка спонсоров международного терроризма. Об этом сообщила в воскресенье газета Al Bawaba News.

По ее информации, помимо встреч в Вашингтоне Хамдук планирует также принять участие в заседаниях Совета Безопасности ООН на полях Генеральной Ассамблеи всемирной организации в Нью-Йорке. Как ранее заявлял глава суданского правительства, переговоры об исключении страны из террористического списка "идут успешно".

В октябре 2017 года США сняли с Судана действовавшие 20 лет санкции. Однако до сих пор Хартум числится в их списке основных спонсоров международного терроризма наряду с Ираном и Сирией, что влечет за собой эмбарго на продажу оружия и ограничения на получение американской помощи. По этой причине еще в 1993 году Судан был отключен от международной финансовой системы, что в конечном итоге привело к тяжелейшему банковскому кризису в стране. В последние месяцы в отношениях между Хартумом и Вашингтоном наметилось значительное потепление.

Тяжелая экономическая ситуация в стране усугубилась после провозглашения в 2011 году независимости Южного Судана, обернувшейся для Хартумом потерей ряда нефтеносных районов. На фоне сильнейшей инфляции, девальвации национальной валюты, стремительного роста цен на основные продукты питания, острого дефицита товаров в конце прошлого года в стране начались массовые акции протесты, которые привели в конечном итоге к военному перевороту 11 апреля этого года. Армия отстранила правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

21 августа в Судане начал действовать управляющий Суверенный совет в составе 11 военных и гражданских представителей. Новое переходное правительство приступило к работе 8 сентября.