СМИ: Абэ на встрече с Роухани в Нью-Йорке предложит Ирану помощь в области медицины

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Япония намерена предоставить Ирану помощь в подготовке медицинских специалистов для поддержания дружественных связей между двумя странами в условиях обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном. Как сообщило в воскресенье агентство Kyodo, соответствующее предложение должен озвучить японский премьер-министр Синдзо Абэ во время планируемой встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани во второй половине сентября.

Отмечается, что подобный шаг не будет идти вразрез с санкционным режимом США в отношении Ирана, поскольку касается исключительно гуманитарной сферы. Иранская сторона при этом ранее настаивала на поставках японского медицинского оборудования, однако в Токио с осторожностью относятся к этой идее, так как в данном случае не исключена передача технологий военным.

Как ожидается, Абэ и Роухани встретятся в Нью-Йорке, когда там будет проходить Генеральная Ассамблея ООН. В последние годы они регулярно проводили там переговоры.

Япония сейчас активно занимается вопросом снижения напряженности на Ближнем Востоке. Так японский премьер 12-13 июня посетил Тегеран, где встретился с Роухани и духовным лидером Ирана Али Хаменеи.

Открытие 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН запланировано на 17 сентября. Общие прения начнутся 24 сентября.