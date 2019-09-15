Главы МИД ОИС осудили опасную эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта

КАИР, 15 сентября. /ТАСС/. Последние заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ведут к росту напряженности на Ближнем Востоке и являются неприемлемыми. Об этом заявил в воскресенье в Джидде министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагим аль-Асаф, выступая на экстренном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне глав внешнеполитических ведомств. Оно созвано по требованию Эр-Рияда для обсуждения израильского плана, направленного на аннексию части Западного берега реки Иордан.

"Декларации и заявления Израиля недопустимы, - указал министр. - Мы осуждаем опасную эскалацию, которую провоцирует израильский премьер". Палестинская проблема, подчеркнул он, "останется центральной для арабов, несмотря на сложности". Аль-Асаф призвал международное сообщество взять на себя ответственность за израильские нарушения в отношении палестинского народа.

Со своей стороны министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики предупредил "об угрозе превращения конфликта с Израилем в религиозный" из-за допускаемых еврейским государством нарушений. "Планы Нетаньяху аннексировать Иорданскую долину подрывают международные соглашения и резолюции", - отметил он.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что политика действующего правительства Израиля во много схожа с политикой апартеида.

"Заявления [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху - это подлая попытка расширения электората в преддверии парламентских выборов в Израиле. Власти Израиля, воодушевленные поддержкой определенных государств, продолжают агрессивные шаги, во многом схожие с политикой апартеида. Если бы исламский мир действовал единым фронтом, США и Израилю не удалось довести ситуацию до сегодняшнего состояния", - приводит его слова Анатолийское агентство.

Чавушоглу, назвавший "постыдными обещания Нетаньяху аннексировать части оккупированных земель Палестины", также сказал, что премьер-министр Израиля "сводит на нет надежду на долгосрочный мир на Ближнем Востоке".

На минувшей неделе в телеобращении Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит израильский суверенитет на части Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.

Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН от 2016 года требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу Иордана, израильское правительство ранее отказалось выполнять положения документа. За полвека, прошедшие со времени получения еврейским государством контроля над Западным берегом реки Иордан, Израиль построил там порядка 120 поселений, которые считаются одним из основных препятствий на пути возобновления ближневосточного мирного процесса.

Новость обновлена (15:15 мск) - добавлены комментарии глав МИД Саудовской Аравии и Палестины