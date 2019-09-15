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Правительство Украины заложило на 2020 год в бюджет на оборону около $10 млрд

Министр финансов страны Оксана Маркарова отметила, что не все эти средства распределят по конкретным распорядителям

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Сферы безопасности и обороны являются приоритетными для правительства Украины, поэтому на их развитие в проекте бюджета на следующий год выделено более 245 млрд гривен (около $10 млрд). Об этом на пресс-конференции в воскресенье сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова.

"У нас увеличиваются и расходы на оплату труда, и на денежное обеспечение. Увеличение на безопасность и оборону, безусловно, в приоритете. Мы планируем выделить 245 800 000 000 на разных распорядителей, которые вовлечены в безопасность и оборону", - цитирует Макарову агентство УНН.

По ее словам, не все эти средства будут распределены по конкретным распорядителям, так как в программе бюджета появилась новая статья относительно средств, которые должны быть распределены Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее в воскресенье кабинет министров принял проект бюджета на 2020 год и намерен до конца дня подать его в Верховную раду.

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