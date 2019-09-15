Асад обсудил с делегацией МИД России борьбу с терроризмом

ТАСС, 15 сентября. Президент Сирии Башар Асад обсудил в воскресенье с делегацией МИД России вопросы продолжения борьбы с терроризмом, восстановления арабской страны и общую обстановку в республике и регионе. Об этом сообщила канцелярия главы сирийского государства.

В состав российской делегации входят специальный представитель президента по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

В ходе состоявшихся переговоров, как отметила канцелярия президента Сирии, стороны обсудили повестку предстоящей встречи государств - гарантов астанинского процесса, проведение которой намечено на понедельник. Кроме того, было уделено внимание "усилиям России по преодолению препятствий, создаваемых некоторыми странами в регионе и за его пределами, на пути к полному прекращению войны в Сирии".

Российские представители отметили, что Москва "полна решимости продолжать работать с Дамаском над смягчением последствий войны сирийского народа с террористическими группировками".

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин 16 сентября посетит Анкару, где примет участие в трехстороннем саммите по Сирии.

Первый саммит РФ, Ирана и Турции по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам главы государств заявили, что создание зон деэскалации на территории Сирии не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет страны, а также призвали правительство Сирии и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога (идея была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2017 года на форуме "Валдай"). Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (в апреле 2018), Тегеране (в сентябре 2018) и Сочи (в феврале 2019 года).

Новость обновлена (16:13 мск) - добавлены подробности переговоров