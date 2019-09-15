МИД ФРГ осудил атаки на предприятия Saudi Aramco

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Германия решительным образом осуждает атаки на предприятия компании Saudi Aramco на территории Саудовской Аравии и считает, что они усугубляют ситуацию в регионе. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД ФРГ.

"Германия самым решительным образом осуждает нападение на нефтяные предприятия в Хурайсе и Абкаике, ответственность за которое взяли на себя хуситы", - говорится в нем. "Оно обостряет напряженность и является противоположностью деэскалации, в которой мы так срочно нуждаемся в регионе. Мы настоятельно призываем ответственных за него лиц отказаться от таких атак", - подчеркнули в ведомстве.

"Такое нападение на гражданскую и критическую инфраструктуру Саудовской Аравии нельзя ничем оправдать", - говорится в заявлении германского МИД.

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена". В свою очередь иранский МИД назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными.