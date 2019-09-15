СМИ: Южный Судан взял кредит у КНР в размере почти $600 млн на выплату зарплат чиновникам

ПРЕТОРИЯ, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство Южного Судана получило кредит в $589 млн от Китая на выплату зарплат государственным служащим и погашение задолженности перед ними. Об этом сообщило в воскресенье южносуданское информационное агентство Nyamilepedia со ссылкой на местных чиновников.

"Мы ждем перевода денег для того, чтобы со всеми расплатиться, все долги перед госаппаратом будут ликвидированы", - заявил накануне в парламенте официальный представитель правительства Южного Судана Майкл Макуэй.

Первоначально, по версии агентства, Пекин отказался предоставить Джубе соответствующую сумму, однако согласился после повторной просьбе о помощи. "КНР удовлетворила просьбу правительства Южного Судана о многомиллионном кредите. Он пойдет на погашение задолженности перед чиновниками, которая образовалась за последние шесть месяцев", - цитирует агентство госслужащего.

Главными статьями экспорта Южного Судана являются золото (32% от общего объема экспорта в стоимостном выражении) и нефть (15%). По словам правительства в Джубе, извлекаемые запасы нефти в стране достигаю 3,5 млрд баррелей. Китай является крупнейшим торговым партнером Южного Судана. В 2017 году КНР поставила Южному Судану товаров на $2,34 млрд, а закупила в первую очередь нефть и золото на 611 млн.