Атаки на предприятия Saudi Aramco. Факты

Нападению подверглись крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, и нефтеперерабатывающий завод в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии.

После атак вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман назвал произошедшее терактами.

Ответственность взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". По данным телеканала Al Massira, хуситы запустили 10 дронов и намерены в дальнейшем осуществлять еще больше атак на саудовские объекты.

Информации о жертвах не поступало. По данным министра энергетики Саудовской Аравии, среди персонала объектов пострадавших нет.