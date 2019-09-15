Al Jazeera: президент Ирана назвал интервенцией присутствие войск США в Сирии

ТАСС, 15 сентября. Тегеран считает интервенцией пребывание американских сил на территории Сирии без согласия на то правительства в Дамаске. Об этом, как сообщил телеканал Al Jazeera, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани перед своим визитом в Турцию, где в понедельник состоится встреча глав государств - гарантов астанинского процесса (Россия, Турция и Иран).

"Присутствие американских войск в Сирии является интервенцией", - сказал он. В связи с этим Роухани призвал "все страны региона оказывать поддержку законным сирийским властям и легитимному правительству Сирии".

По убеждению иранского президента, все конфликты, которые происходят в настоящее время, в том числе в Сирии и Йемене, должны быть урегулированы "посредством переговоров и диалога между противоборствующими сторонами".