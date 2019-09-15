Роухани: безопасность Ближнего Востока имеет особое значение для Ирана, РФ и Турции

ТЕГЕРАН, 15 сентября. /ТАСС/. Безопасность Ближневосточного региона имеет особое значение для участников трехстороннего саммита по Сирии - Ирана, России и Турции. Об этом заявил в воскресенье иранский президент Хасан Роухани перед отъездом в Анкару для участия во встрече на высшем уровне.

"Это уже пятый подобный саммит, посвященный Сирии. Для всех трех стран безопасность региона имеет особое значение", - приводятся его слова на сайте президента Ирана. По мнению Роухани, "за два с половиной года с начала астанинского процесса, когда Тегеран, Москва и Анкара взяли на себя ответственность за прекращение огня в Сирии, ситуация в стране стала развиваться в положительном направлении".

Президент добавил, что "реальным способом установления безопасности в регионе является прекращение агрессии и провокаций со стороны США и Израиля". "В противном случае нестабильность сохранится", - отметил он.

Трехсторонний саммит по Сирии, в рамках которого состоятся переговоры между президентами России, Турции и Ирана Владимиром Путиным, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани, пройдет в Анкаре 16 сентября. Кроме того, на полях мероприятия планируется двусторонняя встреча Путина и Роухани.

Первый российско-иранско-турецкий саммит по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам участники заявили, что создание зон деэскалации не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет арабской республики, а также призвали власти в Дамаске и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога (идея была озвучена Путиным в октябре 2017 года на форуме "Валдай"). Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (апрель 2018 года), Тегеране (сентябрь 2018 года) и Сочи (февраль 2019 года).