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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Кувейт усиливает охрану важнейших объектов после атак на предприятия в Саудовской Аравии

Особое внимание кувейтская армия намерена уделить противовоздушной обороне и наблюдению за возможными провокациями с использованием дронов

ТАСС, 15 сентября. Правительство Кувейта отдало распоряжение армии усилить меры по охране жизненно важных объектов на территории эмирата после атак на предприятия компании Saudi Aramco, расположенных в соседней Саудовской Аравии. Об этом решении кувейтского кабинета министров сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya.

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Отмечается, что "правительство Кувейта поручило командованию армии и силам безопасности усилить охрану жизненно важных объектов эмирата, в первую очередь связанных с производством и транспортировкой нефти".

Кувейтский кабинет указал, что армейское командование "находится в постоянном контакте с представителями саудовских вооруженных сил после диверсий на предприятиях Saudi Aramco". Особое внимание кувейтская армия намерена уделить противовоздушной обороне и наблюдению за возможными провокациями с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Теги
КувейтСаудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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