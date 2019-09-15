В ДНР сообщили, что ВС Украины обстреляли район Васильевской насосной станции

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Украинские силовики в воскресенье вечером нанесли минометный удар по району Васильевской насосной станции под Ясиноватой. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 17:50 Вооруженные силы Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Новоселовка Вторая и Каменка в направлении села Васильевка с применением минометов калибром 82 мм, гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции 1-го подъема Южнодонбасского водопровода", - цитирует слова представителя ведомства Донецкое агентство новостей.

В СЦКК добавили, что персонал станции был вынужден перейти в укрытие, обстрел на данный момент продолжается.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были впервые включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.